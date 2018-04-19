Müsteşar yardımcısı ‘bağımlılık savaşçısı’

Adana
Gündoğdu Koleji (AGK) öğrencileri, Yeşilay ile birlikte yürüttükleri 'Ulusal Bağımlılıkla Mücadele Savaşçısı' programı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'ye bilgi verdi. Çalışmalar hakkında temsilcileri dikkatle dinleyen Bilgili, "Sizler bizim kahramanımızsınız, kutluyorum. Sonuna kadar destekçiniziz" dedi. 50 BİN ÖĞRENCİ
AGK Öğrenci Meclisi Başkanı Berkay Can, Meclis, Mezunlar ve Toplum İlişkileri Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Burhan Börü, meclis üyelerinin katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgili'ye 'Bağımlılık Savaşçısı' rozeti katıldı. Projeye kapsamında Yeşilay'dan eğitim alan 125 AGK'lı öğrenci bunu Adana'ya yayarak 2 yıl içinde 50 bin öğrenciye ulaşmak istiyor.