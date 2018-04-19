Örnek olsun diye veliler kan verdi

Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu, kan bağışı konusunda farkındalık sağlayıp, konuya dikkat çekmek ve öğrencileriyle birlikte velileri bilinçlendirmek amacıyla Kızılay ile birlikte 'Anne, Baba, Abi, Oğul' sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Okul içerisinde düzenlenen kan bağışına yoğun ilgi oldu. Kan bağışı yapan öğrencileri ziyaret eden ve kendisi de bağışta bulunan okul müdürü Murat Kurşun, "Ülkemizde ihtiyacı olan insanlara, hastalarımıza, askerimize kan bağışında bulunurken aynı zamanda velilerimizle bütünleşelim, öğrencilerimize de kan bağışının önemini anlatmak istedik" dedi. etkinlikte 150 ünite kan toplandı.