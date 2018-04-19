Petrokimya sektörü Doğu Akdeniz’de

Adana
Sanayi Odası Başkanlığına dört yıllığına yeniden seçilen Zeki Kıvanç, SABAH Güney'e konuştu. Adana'da üç oda ve bir organize sanayi bölgesi başkanının aynı ekibi ile yola devam ettiğini belirten Kıvanç, "Adana'da birlik ve beraberlik için bu önemliydi. El birliğiyle Adana'da sanayinin, üretimin, ihracatın ve istihdamın artması için mücadele edeceğiz. Kimya ve petrol sektörü bölgemizden gerçekleşecek" dedi. SÜPER TEŞVİKLER
Doğu Akdeniz'in en büyük projelerinden biri olacak olan Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin faaliyete girmesini istediklerini belirten Başkan Kıvanç, süper teşvikler sayesinde Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve Yumurtalık ilçesine kurulacak petrokimya tesislerinde Türkiye'nin cari açığının en çok olduğu kimya hammaddelerinin üretileceğini söyledi. Kıvanç, "Kimya ve petrol sektörü Ceyhan-Yumurtalık- Osmaniye üçgeninde gerçekleşecek" diye konuştu. KİMYA OSB YOLDA
"Ceyhan Organize Sanayiyi açmak istiyoruz" diye konuşan Başkan Zeki Kıvanç şunları söyledi: "Tarım İhtisas, Gıda, Su Ürünleri organize sanayileri açılıyor. İlimizde aynı anda 3-4 tane OSB açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük projelerimizden biri de Kimya Organize Sanayi Bölgesi kurmak. Bu yeri de bulduk. Projeyi bakanlığımıza sunduk ve oradan da onay alırsak Ceyhan tarafında 30 bin dönüm alanda kurmayı düşünüyoruz." 'ÇELİK ÜRETİLMELİ'
"Türkiye'de şu anda krom madeninin tonunu biz 150 ile 300 dolar arasında en çok Çin'e ihraç ediyoruz. Ama maalesef paslanmaz çeliğin tonunu da 6 ila 10 bin dolara geri alıyoruz. Hükümetimize, bakanlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. Krom madenlerinin dünyada sayılı zengin ülkelerinden bir tanesiyiz. Bir an önce krom madeninden çıkan hammaddenin paslanmaz çelik olarak üretilip piyasaya verilmesi gerekiyor." FAYDALI OLACAKTIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Süper Teşvik' paketinin Türkiye ve Adana için çok önemli bir ekonomik getirisi olacağını kaydeden Kıvanç, "İlimize verilen proje bazlı desteklerden SASA A.Ş. belge aldı. İlimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. SASA'nın Türkiye'de kalması ve bir Türk işletmecisi tarafından çalıştırılması bizi mutlu etti" dedi. İLÇE BAZLI TEŞVİK
ADASO olarak Türkiye'deki teşviklerin sektörel ve ilçe bazlı olmasını arzu ettiklerinin altını çizen Kıvanç, "Teşvikleri il bazında verdiğimiz için, kimse şehrin ücra ilçelerine gitmiyor. Şehirlerde nüfus patlıyor. Trafiği yoğunlaştırıyoruz. Şehri yaşanmaz hale getiriyoruz. Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli, buralarda üretim yapabilecek sektörlerin teşvik edilmesi gerekir" dedi.