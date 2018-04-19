Şampiyonluk havasına girdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, zorlu Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan çalışmada morallerin yüksek olduğu gözlendi.
Antrenmanda başarılı oyuncu Okan Derici'nin doğum gününü Brezilya usulü kutlandı. Futbolcular takım arkadaşlarını un ve yumurtaya buladı. Teknik
direktör Erkan Sözeri, zorlu bir viraja girdiklerini belirterek, "Bu hafta sonu Ankaragücü ile zorlu bir maça çıkacağız. Belki de ligin en kritik karşılaşması olacak. Çünkü iki takım da zirve mücadelesi veriyor. Bu maçı kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz"
diye konuştu. Kırmızı-siyahlı kulübün forvet oyuncusu Özgür Can Özcan ise Ankara'dan mutlu dönmek istediklerine işaret ederek, "Kendi oyunumuzu oynadıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında iyi bir performans yakaladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz, devamını da getirmek istiyoruz. Takımda aslında pek fazla stres yok. Ankaragücü'nü yenersek avantajı elimize alırız"
dedi.