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'da üniversiteli öğrencilerinden Şehit öğretmenin okuluna ziyaret

Konya Selçuk Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okulu ziyaret etti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:04
Şanlıurfa'da üniversiteli öğrencilerinden Şehit öğretmenin okuluna ziyaret

Konya Selçuk Üniversitesin de okuyan bir grup öğrenci, 2017 yılında 'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı kırsal mahallesinde öğretmenlik görevini yaparken, ailesini ziyarete gittiği sırada Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütünce Şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve isminin verildiği okulu ziyaret etti. 40 kişilik üniversite öğrenci grubunu okulun kapısın da karşılayan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri ile Üniversiteli gençler arasın da duygulu anlar yaşandı. Okul önün de dev Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini açan öğrenciler, burada hep birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Bir saat okul da kalan Üniversite öğrencileri, yanların da getirdikleri hediye ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtarak kırsal mahalleden ayrıldı.

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Şanlıurfa'da üniversiteli öğrencilerinden Şehit öğretmenin okuluna ziyaret
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