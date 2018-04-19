Şehir Hastanesi’nde prostata kansız çözüm

Adana
Şehir Hastanesi'nde, prostat hastaları lazer yöntemiyle kansız ve ağrısız şekilde tedavi ediliyor. Çukurova'da ilk kez Adana Şehir Hastanesi'nde uygulanan yöntemle ağrı çekmeden ve kansız şekilde ameliyata alınan prostat hastaları, 24 saat içerisinde taburcu ediliyor. Hastanenin üroloji kliniği doktorlarından Uzman Dr. Güçlü Gürlen, lazer tekniği uygulanarak yapılan ameliyatlarda, büyüyen prostatın tamamen çıkarıldığını ve hastalığın tedavisinde başarılı sonuç alındığını belirtti. LAZER TEKNOLOJİSİ
Ameliyat hakkında bilgi veren Gürlen, "Prostat ameliyatlarında, prostat dokusu kapsüle kadar tamamen alındığı için hastalığın tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır. 'Tur' olarak tabir edilen kapalı ameliyatlarda ise hastalığın tekrarlama ihtimali daha fazladır. Kapalı ameliyatlar, prostatın elektrikle kesildiği bir yöntemdir. Bu tür ameliyatlarda kanama ve acı hissi daha fazladır ama lazer teknolojisi kullanılan yöntemle yapılan operasyonlarda kanama ve acı söz konusu değildir" dedi.