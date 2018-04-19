Şehitkamil’de sergi zamanı

Gaziantep
'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile merkezlerinde faaliyet gösteren el beceri kurslarının sergi açılışını yaptı. Sergiyi gezen ve ortaya çıkan eserlerin göz kamaştırdığını belirten Başkan Fadıloğlu, aile merkezleri bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin her geçen gün farklı ürünler sergilediklerini söyledi. Aile merkezlerinde kurs gören kadınlar, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mutfak takımı gibi ürünlerini sergiledi. Ortaya çıkan eserlerin göz kamaştırdığını belirten Başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak 39 aile merkezimizde el beceri kurslarında hocalarımızın vermiş olduğu eğitimler neticesinde, hanım kardeşlerimizin el emeklerini, göz nurlarını bugün sergiliyorlar" dedi.