Serviste bıçaklı kavga: İki yaralı

Adana
'da lise öğrencisi iki kardeş, okul servisinde tartıştıkları iki kardeşin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Merkez Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi'nde daha önce eğlenmeye gittikleri mekanda hesap ödemesi yüzünden tartışan lise öğrencileri H.K. ve H.K. kardeşler ile M.C. ve A.C. kardeşler, okul servisinde karşılaşmaları üzerine yeniden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü M.C. ve A.C, diğer kardeşler tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine yakın yerden bıçaklanan M.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kardeşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheli iki kardeşi yakaladı.