Sokak sokak gezip megafonla ifşa etti

Adana
'da yaşayan 54 yaşındaki Osman Aslan, kamyonetinin üzerine pankart asıp, eline aldığı megafonla kendisini dolandırdığını iddia ettiği Muzaffer Karlıdağ'ı kenti dolaşarak ifşa etti. İddiaya göre, toptan peynir ve zeytinyağı satımı yapan 3 çocuk babası Osman Arslan, arkadaşı Muzaffer Karlıdağ'a 13 bin liralık zeytinyağı verdi. Ancak Karlıdağ, Osman Aslan'a parasını ödemedi. Bir yıldan beri parasını alamayan Aslan, son çare olarak ilginç bir yönteme başvurdu. FOTOĞRAFLI PANKART
Aracının üzerine Muzaffer Karlıdağ'ın fotoğrafını büyüterek, "Zaza Ali'nin oğlu bu şahıs beni dolandırdı, hakkımı helal etmiyorum" yazılı pankart asan Osman Aslan, özellikle kendisini dolandırdığını iddia ettiği Karlıdağ'ın yaşadığı bölgede gezmeye başladı. Bununla da yetinmeyen Aslan, bir yandan aracını sürerken diğer yandan megafonla "İşte beni dolandıran kişi" diyerek anons yaptı. "HELAL ETMEYECEĞİM"
Başka çaresinin kalmadığını söyleyen Aslan, "Bu adam beni dolandırdı. Bir yıl geçmesine rağmen paramı vermedi. Bu adam yüzünden kredi kartımın borcu 28 bin lira oldu. Ben de son çare olarak bu yolu seçtim. Sabahtan akşama kadar özellikle beni dolandıran kişinin evinin önünden ve bölgesinden geçiyorum. Ölürse yine elime megafon alıp cenazesinde bağırarak 'Hakkımı helal etmiyorum' diyeceğim" dedi. Bu arada Osman Aslan'a, aracına izinsiz reklam yazı işaret resim ilan ve benzeri pankart asmaktan 324 lira, hoparlörle anons yapıp gürültü yapmaktan 124 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 108 lira olmak üzere toplam 556 lira idari para cezası kesildi.