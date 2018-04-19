Tarsus’ta karma tezhip sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus Milli Eğitim ile Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından hazırlanan Hengam-ı Bahar (Bahar Mevsimi) Karma Tezhip Sergisi açıldı. Sergide yer alan eserlerin çok kıymetli olduğunu belirten Kaymakam Yüksel Ünal, "Tezhip ve minyatür sanatını yaşatmamız gerek" dedi. Tezhip sanatının herkesin yapabileceği bir sanat dalı olmadığını, içine aşk, sevgi ve emeğin yerleştirildiğini belirten Kaymakam Ünal, "Bizim de bunları yaşatmamız lazım. Çünkü bu sanat bizim geleneksel kültürümüzde yoğun bir şekilde vardır" diye konuştu.