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'nın Gölbaşı ilçesinde çalışmaları devam ediyor

’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçenin muhtelif yerlerinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:09
Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde ağaç dikim çalışmaları devam ediyor

Yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Özdemir, "İlçemizde 17 tane park var hatta botanik park 3 parça ancak biz onu tek parça olarak değerlendiriyoruz. İlçemiz yeşil alan anlamında çevremizdeki il ve ilçelere göre fazla ancak bizim için yeterli mi, değil tabiî ki, biz her geçen gün yeşil alanların daha da çoğalması için çalışıyoruz. Şu anda her mahallede bir park var. Bazı mahallelerde 3 park bile var. Hem bu parklara hem de refüjlere çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde ağaç dikim çalışmaları devam ediyor
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