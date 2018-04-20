Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde ağaç dikim çalışmaları devam ediyor

Yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Özdemir, "İlçemizde 17 tane park var hatta botanik park 3 parça ancak biz onu tek parça olarak değerlendiriyoruz. İlçemiz yeşil alan anlamında çevremizdeki il ve ilçelere göre fazla ancak bizim için yeterli mi, değil tabiî ki, biz her geçen gün yeşil alanların daha da çoğalması için çalışıyoruz. Şu anda her mahallede bir park var. Bazı mahallelerde 3 park bile var. Hem bu parklara hem de refüjlere ağaç dikim çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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