Barda işlenen cinayetin sanıklarına 49 yıl hapis

Adana
'da geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da bir eğlence mekanında kadınlar arasında kıskançlık yüzünden çıkan kavgada Elif Çil (32) adlı kadın ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili haklarında hapis cezası istenen 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti silahı kullanan Ahmet Barut'a 23, ona 'tüfeği getirin' talimatı veren Mustafa Kanmaz'a ise 26 yıl hapis cezası verdi. 2'si kadın 6 kişi beraat ederken, 2 sanık 5 ay ile 2 yıl arasında hapse mahkum edildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. BARDA KISKANÇLIK KAVGASI
İddianameye göre olay şöyle gelişti: Ahmet Çil ve yakınları eğlenmeye gitti. Muammer Çil'in eşi Elif Çil mekanda Havva Bilgen İnceler'le (40) "Kocama neden bakıyorsun?" diye tartıştı. İki kadın arasındaki kıskançlık kavgasına Çil ailesi ile çalışanları da karışınca kan döküldü. Elif Çil'in öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavganın ardından gözaltına alınan 10 kişiden Ahmet Barut ve Mustafa Kanmaz tutuklandı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme ve teşebbüs, yaralama, iştirak ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıklardan bar çalışanı tutuklu Ahmet Barut, karşı tarafın saldırısına uğradıklarını söyleyerek, "Kafama darbe almamış olsaydım, böyle bir olay gerçekleşmezdi. Kasıtlı bir durum yok. Pişmanım" dedi. Mekan sahibi Mustafa Kanmaz da "Tek suçum barın sahibi olmam. Kimseye tüfeği almasını söylemedim" diyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.