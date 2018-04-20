Çöp kamyonunun altında kalıp öldü

Adana
'da çöp kamyonunun önünden geçen yaşlı kadın, trafik ışıklarının yanmasıyla hareket eden aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, gece bir akrabasında kaldıktan sonra sabah evine giden 84 yaşındaki Döne Duman, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolundaki trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek istedi. Duman, ışıkların yanmasının ardından hareket eden Seyhan Belediyesine ait çöp kamyonunun altına kaldı. Kamyon, vatandaşların ikaz etmesinin ardından durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen
112 Acil Servis ekipleri, Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haber üzerine olay yerine gelen Duman'ın yakınları gözyaşı döktü. Kamyon sürücüsünün ise olay yerinden kaçarak Şakirpaşa Polis Merkezine teslim olduğu öğrenildi.