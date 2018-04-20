Cüppeyi çıkarıp sahneye çıktılar

Mersin
Barosu avukatları, 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' adlı tiyatro oyunuyla seyirciyle buluştu. Mersin Barosu avukatlarından oluşan tiyatro topluluğu, Haldun Taner'in yazdığı ve Burak Sönmez'in yönettiği, 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' oyununu Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Tiyatroyu, Baro Başkanı Ali Er ile çok sayıda avukat izledi. Oyunun yönetmeni Burak Arkalı, oyuncular, Utku Esen, Özge Uslu, Yekta Yıldırım, Seda Şendur Doygun, Durul Doygun ve Elif Kurt meslektaşlarından büyük alkış aldı.