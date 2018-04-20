Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Cüppeyi çıkarıp sahneye çıktılar

Cüppeyi çıkarıp sahneye çıktılar

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Cüppeyi çıkarıp sahneye çıktılar
Barosu avukatları, 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' adlı tiyatro oyunuyla seyirciyle buluştu. Mersin Barosu avukatlarından oluşan tiyatro topluluğu, Haldun Taner'in yazdığı ve Burak Sönmez'in yönettiği, 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' oyununu Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Tiyatroyu, Baro Başkanı Ali Er ile çok sayıda avukat izledi. Oyunun yönetmeni Burak Arkalı, oyuncular, Utku Esen, Özge Uslu, Yekta Yıldırım, Seda Şendur Doygun, Durul Doygun ve Elif Kurt meslektaşlarından büyük alkış aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüppeyi çıkarıp sahneye çıktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN