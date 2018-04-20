Doktor adaylarından sağlık taraması

Kahramanmaraş
'ın Pazarcık ilçesine gelen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği heyeti, Ufacıklı ve Sultanlar mahallelerinde vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelerek sağlık taraması yaptı. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ve eşi Yaprak Bozdağ'ın daveti üzerine ilçeye gelen 30 kişilik heyet çocuklarla yakından ilgilendi. Tıp fakültesi öğrencileri programın birinci günü Ufacıklı, ikinci günü ise Sultanlar Mahallesi'nde vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya geldi. Diş, göz, şeker, tansiyon gibi sağlık taramasında bulunarak öğrencilere oyuncak hediye eden genç doktor adayları çocuklara el yıkama, diş temizliği ve sağlıklı yaşam hakkında bilgiler verdi.