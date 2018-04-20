Elektrikler kesik antrenman yok

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen Gaziantep
spor'un teknik direktörü Faik Demir, ligin 32. haftasında iç sahadaki Eskişehirspor maçına çıkamayacak durumda olduklarını söyledi. Demir, kulübün bu yıl çok sayıda sorun yaşadığını ancak durumun daha içler acısı hale geldiğini söyledi. Futbolcuların yaklaşık 10 günden bu yana idman yapmadığını belirten Demir, geçen hafta deplasmandaki İstanbulspor maçına birkaç saatlik antrenmanla çıktıklarını vurguladı. 10 GÜNDÜR KESİK
Bu hafta ise sorunların büyüyerek devam ettiğini aktaran Demir, "Yaklaşık 10 günden bu yana kulüpte elektrikler kesik, antrenman yapılamıyor. Şu an kulüp çalışanları da federasyonla yazışmaları dahi yapamıyor. Görünen o ki, Eskişehirspor maçına çıkamayacağız. Çünkü kulüpte elektrik yok, jeneratörümüz var ama içerisinde mazot yok. Çalışanlarımız böyle bir protesto kararı da aldı. Gerçi onları ikna edebilsek bile kulüpteki yazışmaları takip edebilecek herhangi bir imkan yok" dedi. DURUM ÇOK KÖTÜ
"Belki bu süre içerisinde federasyondan veya FIFA'dan yeni bir ceza da gelmiş olabilir ama ondan haberimiz yok" diye konuşan Demir, "Özetle Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına çıkamayacak durumda. Biz, kulüpte yemek çıkmamasına, antrenman yapamamaya, kulüpte elektriklerin olmamasına alıştık ama maça çıkamamayı kaldıramam. Çünkü Gaziantepspor benim gibi birçok kişi spor dünyasına kazandıran bir kulüp. Bu ayıp tüm Gaziantep'e yapılacak bir ayıptır" diye konuştu. GENEL KURULA GİDİYOR
Bu arada ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da genel kurul kararı alındı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantepspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 3 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te Celal Doğan Tesisleri'nde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.