‘Gaziantep’ten yeni sporcular çıkmalı’

Gaziantep
'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol camiasını misafir etti. Kulüp yöneticileri, antrenör ve hakemlerin bir araya geldiği bulaşmada ilerleyen dönemde basketbol alanında gerçekleştirilecek faaliyetler ve Türk sporuna kazandırılacak yeni tesislerin durumu konuşuldu. TBF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörü ve FIBA Hakem Eğitmeni Murat Biricik, Başkan Fadıloğlu'na basketbol branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Tesisleşme ve altyapı faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Fadıloğlu, "Yetenekli öğrencilerimizi Gaziantep basketboluna kazandırmaya gayret ediyoruz" dedi.