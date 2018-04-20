Kentin lezzetleri tez konusu oldu

Gaziantep
Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında, GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinde Gaziantep'i ziyaret eden yerli turistlerin Gaziantep mutfağını nasıl algıladığı araştırıldı. Öğrenci Mesut Karaman tarafından hazırlanan ve GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu tarafından yönetilen tezde, Gaziantep'in Gastronomi turizmi ve mutfağıyla ilgili önemli bulgular elde edildi. GASTRONOMİ ŞEHRİ
Doç. Dr. Giritlioğlu, Gaziantep'in 'Gastronomi Şehri' olarak imajının yüksek olduğunun birçok platformda ve turizm temsilcileri tarafından bilindiğini belirterek, "Biz bu söylemleri bilimsel verilere dayalı temellere oturtarak Gaziantep mutfağının destinasyonumuz açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunu ortaya koyduk. Gaziantep'i ziyaret eden turistlerin yüzde 59,7'sinin Gaziantep'i seçmesinde Gaziantep mutfağının etkili olduğunu tespit etmemiz mutfağımızın ne kadar önemli bir turistik çekicilik olduğunu bizlere gösterdi" dedi. TURİSTLER ÜZERİNDE
Doç. Dr. Giritlioğlu, çalışmanın Gaziantep'i ziyaret eden 384 yerli turist üzerinde yapıldığını ve turistlerin Gaziantep ziyaretlerine ilişkin yeni bulgular elde edildiğini söyledi. Giritlioğlu, "Araştırmaya göre Gaziantep'i genellikle kadın, fakülte mezunu ve 36-64 yaş aralığındaki turistlerin ziyaret ettiği ve turistlerin yüzde 63,6'sının ise Gaziantep'te 2 ve 3 gece konakladığı sonucuna ulaşıldı. Öte yandan yerli turistlere Gaziantep mutfağını anımsatan yiyecekler sorulduğunda turistlerin akıllarına en çok baklava, kebap, fıstık, içli köfte ve patlıcan kebabının geldiği tespit edildi" dedi.