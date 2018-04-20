Melih ABİ: Adana’nın meşhur sıcakları başlıyor

Sıcaklar başladı.

Sıcaklarla birlikte daha sakin olmamız şart.

Araç kullanırken sinirlenip gereksiz yere kornaya basmamalıyız.

Trafikçiler de korna çalarak gürültü kirliliği yapanlara fırsat vermemeli.

Kamuya ait alanların dışına afiş asmamalı.

Nisan başındaki karnaval Türkiye'nin hoşuna gitti.

Adana artık adli olaylarıyla değil, kebabı ve şalgamıyla, karpuzu ve bicibicisiyle anılmalı.

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Aşık Veysel'in Tarsus'ta kaldığı otel açılıp müze yapılamaz mı?



Halk Ozanı Aşık Veysel, halk ozanlarının nadide temsilcilerindendi.

Yıllar önce Tarsus'a gelmiş ve Şadırvanlı Han'da kalmış.

Otel yakın zamana kadar açıktı.

Aşık Veysel'in odası insanları geçmişe bağlıyordu.

İş yapmayan otel kapandı.

İşletici Münir Uçar emekliye ayrıldı.

Handan kalma bina öylesine duruyor.

Halk, Tarsus Belediyesi'nden buranın restore edilip kullanılır hale getirilmesini hatta müze olmasını istiyor.