Mersin’i kucaklayan projeler üretiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) yeni Meclis Başkanı Hamit İzol ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan önümüzdeki süreç için planlarını anlattı. Yola birlik, beraberlik, kucaklaşma düşüncesi ile çıktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, "İlk projelerimiz, kenti kucaklayarak, şehrin ihtiyacı olan heyecanı ortaya çıkarmak" dedi.MTSO olarak 'Ben değil, biz' sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Kızıltan, "Uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Kentin tüm kurumları bizim için değerlidir. Önemli olanın en etkin veya en önemli değil uyumlu çalışan, çözümün küçük de olsa bir parçası olan kurum olmaktır. MTSO olarak kentimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da birlik ve beraberliğe değinerek, "Şehrimizin kaybedecek zamanı yok. Yeni yönetimin birleştirici, kucaklayıcı yaklaşımı ile etkin çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Kazanan Mersin oldu" şeklinde konuştu.