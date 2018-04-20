Nizip Ticaret Odası'na "Hayırlı Olsun" ziyaretleri

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özyurt, kurumlar arasında uyum içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirerek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "Nizip Ziraat Odası'nın çok değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine odamıza yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Özyurt; "İlçemiz için uyum içinde çalışan bu iki kurum dün olduğu gibi bundan sonrada ortak akılla çalışmalarına devam edecektir. Üretim ve istihdamın arttırılması için uluslararası pazarların etkin aktörleri arasında yerimizi almaya ve yeni pazarlar oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÜLKE KALKINMASINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz ise, "Yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulunu ve meclis üyelerini tebrik etmek amacıyla Nizip Ticaret Odamıza ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Yapılan seçimlerin Nizip'e ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yeni dönemde de Nizip Ticaret Odası ile el ele vererek her türlü konuda istişare ederek Memleketimizin gelişmesi için ortak çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Ziyarette Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Nizip Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri yer aldı.