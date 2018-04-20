Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuk yapacak

Özel günlerde sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam eden Piazza AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Dino Mania Dinozorlar Dünyası" etkinliğiyle çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 23 - 27 Nisan tarihleri arasında, saat 14.00'den 19.00'a kadar her yarım saatte bir seanslar halinde gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar, hayvanlar aleminin en gizemli ve merak edilen türlerinden birisi olan dinozorların dünyasında yolculuğa çıkacak. Aynı gün içinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapacak ziyaretçilerin 4 ile 12 yaş arası çocuklarının faydalanacağı etkinliğe katılanların unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulacakları belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU