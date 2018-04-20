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lı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuk yapacak

lı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde tarih öncesinin efsane canlıları dinozorların dünyasına yolculuk yapacak.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:34
Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuk yapacak

Özel günlerde sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam eden Piazza AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Dino Mania Dinozorlar Dünyası" etkinliğiyle çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 23 - 27 Nisan tarihleri arasında, saat 14.00'den 19.00'a kadar her yarım saatte bir seanslar halinde gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar, hayvanlar aleminin en gizemli ve merak edilen türlerinden birisi olan dinozorların dünyasında yolculuğa çıkacak. Aynı gün içinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapacak ziyaretçilerin 4 ile 12 yaş arası çocuklarının faydalanacağı etkinliğe katılanların unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulacakları belirtildi.

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Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuk yapacak
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