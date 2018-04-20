Şehit ailesine taziye ziyareti

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Şırnak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın ailesini ziyaret ederek, baş sağlığı diledi. Şehit Volkan'ın, merkezi Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan annesi Zübeyde ve babası Osman Volkan'ı ziyaret eden Vali Demirtaş, devlet ve millet olarak, canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlere minnet ve şükran borçlu olduklarını söyledi. Demirtaş, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini gözetip korumak boynumuzun borcudur" dedi.