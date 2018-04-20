Uğur’dan çağrı

Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Adana
Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Uğur, 40 puan barajını geçmek istediklerini belirterek, "Ligde zor bir döneme girdik. Bu süreçte birlik ve beraberlik çok önemli. Kalan üç maçta Adana kenetlenmeli" dedi. Futbolcularının tüm dikkatini Erzurum maçına verdiğinin altını çizen teknik adam Uğur, "Rakibimiz play-off mücadelesi veriyor. Bu yüzden Adana'ya galibiyet için gelecekler. Biz de çıkış arayan bir ekibiz. Bu yüzden oldukça çekişmeli bir 90 dakika bizi bekliyor olacak. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan mutlu ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu. BİRLİK VE BERABERLİK ŞART
Önemli bir eksiklerinin bulunmadığına dikkat çeken Uğur, "Başarı istiyorsak bütünleşmek zorundayız. Mavi –lacivertli renklere gönül veren herkesin pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda olmasını arzu ediyoruz. Artık geri dönüşü olmayan karşılaşmalar oyuyoruz. Bu yüzden moral ve motivasyon bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.