Vatandaş bunaldı hepsi taşınacak

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, SABAH'ı ziyaret ederek, Adana'ya yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile görüşen Vali Demirtaş, "Biz şu anda Adana'nın 2023 yılını planlamıyoruz, 2050- 2070 yıllarını planlıyoruz. Adana artık şehir içerisindeki işletmeleri taşıyamaz hale geldi. Trafik buna müsaade etmiyor. İnsanlar bunalmış durumda. İşletmeleri şehir dışına taşıyarak şehre nefes aldıracağız" dedi. PROTOKOL YAPILDI
Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi kurulması konusunda TOKİ ile protokol de imzaladıklarını belirten Demirtaş, "Tekstilciler konusunda da Büyükşehir ve Sarıçam belediyeleriyle çalışarak ayakkabıcıların hemen yanında 520 dönüm arazi üzerine tekstil sitesini kuracağız. Yan yana olmak istediler. Esnafımız, işadamlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. Onlar beğeniyor, sonra imar çalışması yapıyoruz" diye konuştu. HIZLI TREN GEÇECEK
Hızlı tren müjdesini de veren Vali Demirtaş, "Hızlı tren bu sitelerimizin oradan geçecek. Bu büyük bir avantaj. Orada bir de durak düşünüyoruz. Hem taşıma hem nakliye açısından kolaylık olacak. Tarım ihtisas ve Gıda İhtisas OSB'leri de var projede" dedi. Adana'nın geleceğini düşündüklerini söyleyen Demirtaş, "2070 yıllarını planlıyoruz. Şehir içerisindeki işletmeleri tek bir noktaya taşıyıp hem trafiği hem de insanlarımızı rahatlatacağız. Eski Adana'yı tarihe vermek lazım. Oraları restore edip turist çekeceğiz. Üretilen ürünler yerinde pazarlanacak" dedi. TARLA VE KAFES BALIKÇILIĞI
Vali Demirtaş Adana ekonomisini şahlandıracak olan önemli bir projenin daha altını çizdi. Karataş ilçesine bağlı Adalı Mahallesi'nde Tarla Balıkçılığı ve Yumurtalık ilçesinde Kafes Balıkçılığı projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu aktaran Demirtaş şunları söyledi: "Hayran kaldı. Tarım Bakanlığı da olumlu bakıyor. Bunu 25 bin dekarlık bir alanda yapacağız. Karataş ile Yumurtalık arasında 5 km içeride denizin üzerinde kafes balıkçılığı düşünüyoruz. Çok büyük bir yatırım. Hem istihdam var hem de gelir. Her ikisi Adana ekonomisine yıllık 300 milyon dolardan fazla gelir getirecek. Gıda İhtisas OSB'yi de bunun için yapıyoruz" dedi.