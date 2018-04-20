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‘Zorlu bir seri bizi bekliyor’

Giriş Tarihi: 20.4.2018
‘Zorlu bir seri bizi bekliyor’
Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Bahar Çağlar, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için heyecan duyduklarını söyledi. Bugün saat 21.00'de ilk maçında Macaristan'ın Wb Sopron takımı ile karşı karşıya gelecek takımda hazırlıklar tamamlandı. Bahar, Macaristan'daki dörtlü Final'de kendilerini favori gördüklerini belirtti. Çağlar, "Biz iyi bir takımız. Buraya gelene kadar büyük fedakarlıklar yaptık. İlk yılımızda Dörtlü Final kelimesi bile insanı heyecanlandırıyor. Öncelikle Sopron'u geçmemiz gerekiyor. Ev sahibiyle oynamak her zaman için zordur. İnşallah maçı kazanarak final oynama isteğimize de ulaşırız" dedi.
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