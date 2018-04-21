9 yerinden bıçakladı 20 yıl hapsi istendi

Adana
'da kendisinden boşanmak için dava açan karısı Dilek Taciroğlu
'nu (36) sokak ortasında 9 yerinden bıçaklayan Serkan Taciroğlu
(37) hakkında mütalaa verildi. Savcı, 'cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eşi kasten öldürmeye teşebbüs, alenen hakaret ve silahlı tehdit' suçlarından 41 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenen sanığın sadece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya tepki gösteren Dilek Taciroğlu, "En ağır cezaya çarptırılsın" dedi. ÖLDÜ DİYE BIRAKTI
Olay, 22 Aralık 2017'de meydana geldi. İddiaya göre Dilek Taciroğlu, 10 yıl boyunca şiddet gördüğü eşinden boşanmak için dava açtı. İlk duruşmadan sonra Serkan Taciroğlu, eve dönmesi için eşini sürekli tehdit etti. Talihsiz kadın kocasının isteğini kabul etmedi. Aldığı cevaba sinirlenen Serkan Taciroğlu kadını sokak ortasında yakalayıp, defalarca bıçakladıktan sonra öldüğünü sanarak kaçtı. 12 gün sonra teslim olan koca tutuklandı ve hakkında dava açıldı. 'İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM!'
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki duruşmada sanık, "Evliliğimizden olan engelli çocuğumuz vefat etmişti. Dilek, 3 ay önce eve terk etmiş, boşanma davası açmıştı. Biz ayrılmadan hakkında nişanlandı gibi dedikodular çıktı. Hatta sosyal medyada bir erkekle fotoğrafı vardı. Olay günü de tesadüfen karşılaştık. Dedikoduları sorunca ölen oğlumu kastederek 'Öküz öldü ortaklık bitti' dedi. Hakaret edince kendimi kaybedip, bıçakladım. Olay anlık gelişti. İstesem öldürdüm" dedi. 'PARA İSTEDİ, DÖVDÜ'
Eşini yalanlayan Dilek Taciroğlu, evlendiğinden bugüne kadar şiddette maruz kaldığını ileri sürdü. "Ailemden para
istiyordu. Ailem vermeyince de beni dövdü. Evi terk ettim ve boşanma davası açtım. Olay günü de arkamdan yaklaşıp, saçımdan çekerek eve götürmeye çalıştı. Öldüreceğini söylüyordu. Sonra da defalarca bıçakladı. Kimseyle sözlenmedim, şikayetçiyim" diye konuştu. Savcı, sanığın sadece öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını istedi. Duruşma karar için ertelendi.