Adana’da seçim heyecanı başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim
lerinin 24 Haziran
'da yapılacağının netleşmesi üzerine teşkilatlar hareketlendi. AK Parti
İl Başkanı Başkan Fikret Yeni
, Adana
teşkilatının her zaman sahada olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın
seçim tarihi açıklaması heyecanımızı artırdı. Biz zaten her zaman sahada olan bir teşkilat olarak seçime hazırdık. İnşallah Adana
'da AK Parti'nin oylarını ikiye katlayacağız" dedi. İlçe başkanlarıyla seri buluşmalar gerçekleştiren MHP
İl Başkanı Bünyamin Avcı
da "Tüm birimlerimizle 24 Haziran'a odaklandık" diye konuştu. SAMİMİYET ÜZERİNE
Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, "Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci kapsıyor. Kararlar hızla verilip süreç başlatılacak. AK Parti siyasetini samimiyet üzerine bina etmiştir. Son 2 yılda Türkiye
hem içte hem de dışta önemli sınavlar verdi. Hükümetimiz milli iradenin de desteğiyle bu sınavların altından başarıyla kalkmasını bildi" dedi. 'İKİYE KATLAYACAĞIZ'
Her zaman seçim olacakmış gibi çalıştıklarını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Yeni, "Teşkilatlarımız yenilendi, güçlendi. İnşallah Adana olarak bu defa hak ettiğimiz başarıyı göstereceğiz. Ve oyumuzu ikiye katlayacağız. Milletimiz sandığa giderek tercihini ortaya koyacak. Bize düşen teşkilatlar olarak, partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı
mızın hak ettiği oyu sandığa yansıtmak için gerekli gayreti göstermektir" dedi. TÜM BİRİMLER HAZIR
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli
'nin ilk açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilan ettiği 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçime, teşkilatının tüm birimleriyle hazır olduğunu bildirdi. Geçen hafta Feke ilçesinde 15 ilçe başkanıyla toplantı icra eden Avcı, seçim tarihi açıklandıktan hemen sonra da merkez ilçe başkanlıklarına seri bir ziyaret gerçekleştirdi. Avcı, "Kamuoyunun da takip ettiği üzere, seçime yönelik hazırlıklarımızı sürekli güncelleyen bir teşkilat olageldik. Gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde Adana'da göz kamaştıran bir başarıya yoğunlaştık" dedi.