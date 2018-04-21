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’da heyecanı başladı

’da sandık başına gidecek. İlk defa ve milletvekili i birlikte yapılacak. , ’daki oyunu ikiye katlamayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Adana’da seçim heyecanı başladı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili lerinin 'da yapılacağının netleşmesi üzerine teşkilatlar hareketlendi. İl Başkanı Başkan , teşkilatının her zaman sahada olduğunu belirterek, " seçim tarihi açıklaması heyecanımızı artırdı. Biz zaten her zaman sahada olan bir teşkilat olarak seçime hazırdık. 'da AK Parti'nin oylarını ikiye katlayacağız" dedi. İlçe başkanlarıyla seri buluşmalar gerçekleştiren İl Başkanı da "Tüm birimlerimizle 24 Haziran'a odaklandık" diye konuştu.

SAMİMİYET ÜZERİNE
Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, "Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci kapsıyor. Kararlar hızla verilip süreç başlatılacak. AK Parti siyasetini samimiyet üzerine bina etmiştir. Son 2 yılda hem içte hem de dışta önemli sınavlar verdi. Hükümetimiz milli iradenin de desteğiyle bu sınavların altından başarıyla kalkmasını bildi" dedi.

'İKİYE KATLAYACAĞIZ'
Her zaman seçim olacakmış gibi çalıştıklarını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Yeni, "Teşkilatlarımız yenilendi, güçlendi. İnşallah Adana olarak bu defa hak ettiğimiz başarıyı göstereceğiz. Ve oyumuzu ikiye katlayacağız. Milletimiz sandığa giderek tercihini ortaya koyacak. Bize düşen teşkilatlar olarak, partimizin ve Sayın mızın hak ettiği oyu sandığa yansıtmak için gerekli gayreti göstermektir" dedi.

TÜM BİRİMLER HAZIR
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri 'nin ilk açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı 'ın ilan ettiği 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçime, teşkilatının tüm birimleriyle hazır olduğunu bildirdi. Geçen hafta Feke ilçesinde 15 ilçe başkanıyla toplantı icra eden Avcı, seçim tarihi açıklandıktan hemen sonra da merkez ilçe başkanlıklarına seri bir ziyaret gerçekleştirdi. Avcı, "Kamuoyunun da takip ettiği üzere, seçime yönelik hazırlıklarımızı sürekli güncelleyen bir teşkilat olageldik. Gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde Adana'da göz kamaştıran bir başarıya yoğunlaştık" dedi.
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Adana’da seçim heyecanı başladı
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