Erhan ÖZMEN: Özür dilerim

Bir futbol
takımının yöneticisi olarak ve bir Fenerbahçe
taraftarı olarak Beşiktaş
- Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili, tüm futbolseverlerden, tüm Beşiktaş camiasından ve değerli hoca Şenol Güneş
'ten özür diliyorum. Bu çirkin tabloya sebebiyet verenleri, ülkemizin imajını zedeleyenleri de kınıyorum. Çünkü biz Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak sporu sosyal gelişimin bir parçası yapmaya çalışıyoruz. Futbolun diğer adının dostluk olması için çalışıyoruz. Ekonominin göz bebeği olan şehrimizden futbolun gözbebeği olan örnek bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Yaşanan olaylar karşısında bir yönetici, bir futbol sever, bir taraftar olarak büyük üzüntü duydum. Erken seçim ülkeyi 2023 hedeflerine yaklaştırır Hedeflere odaklanmaya, uzun vadeli yol planları yapmaya en büyük engel belirsizliktir. Bir iş insanı için yatırım yaparken paradan daha önemli olan şey istikrardır. Referandumla
onaylanan yeni yönetim sistemine geçerek belirsizliğin ortadan kalkması, yeni yönetim sistemine adaptasyon, siyasi istikrar ile birlikte ekonomik istikrarı da beraberinde getirecektir. Sonuçta gündemimiz ekonomi, gündemimiz bizi 2023 hedeflerine taşıyacak olan yapısal reformlar olabilecektir. 23 Nisan
Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir tarihtir 23 Nisan
hem Türk milleti hem de tüm dünya için. Gerçekten de o meşhur 23 Nisan şarkısının sözlerinde olduğu gibi "Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan". 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak Türk milletinin ulusal egemenlik mücadelesinde hâkimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Bu günü çocuklara armağan ederek de hâkimiyeti çocukların devam ettireceğini anlatmıştır. Ebediyete kadar sürdüreceğimiz ulusal egemenliğimizi inşa eden Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek diliyorum. Bu aydınlık geleceği dileyip kenara çekilemeyeceğimizi ve bunun için var gücümüzle çalışmamız gerektiğinin de altını çiziyorum.