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’nin ’ tartışıldı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
‘Gazalî’nin Felsefi Sistemi’ tartışıldı
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 'nde, ''nin ' konulu konferans düzenlendi. Mavi Salon'da düzenlenen konferans, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. tarafından verildi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlenen konferansta, Gazali'nin felsefi düşüncesi üzerinde duruldu. Prof. Dr. İbrahim Çapak konferans öncesi, Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e bir nezaket ziyaretinde de bulundu.
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‘Gazalî’nin Felsefi Sistemi’ tartışıldı
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