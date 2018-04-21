‘Gazalî’nin Felsefi Sistemi’ tartışıldı

Yakın
Doğu Üniversitesi (YDÜ) İlahiyat Fakültesi
'nde, 'Gazalî
'nin Felsefi Sistemi
' konulu konferans düzenlendi. Mavi Salon'da düzenlenen konferans, Bingöl
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak
tarafından verildi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlenen konferansta, Gazali'nin felsefi düşüncesi üzerinde duruldu. Prof. Dr. İbrahim Çapak konferans öncesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e bir nezaket ziyaretinde de bulundu.