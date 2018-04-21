Gaziantep Basketbol galibiyete kilitlendi

Gaziantep Basketbol
'un başantrenörü Nenad Markovic
, bugün taraftarla bütünleşerek Sakarya Büyükşehir
Belediye maçını kazanıp, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
'nde kalma yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi. Markovic, geçen hafta Beşiktaş Sompo Japan karşısından ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koymalarına rağmen mağlubiyetin önüne geçemediklerini söyledi. HAZIRLIKLAR TAMAM Bugün
saat 15.15'te oynanacak Sakarya
Büyükşehir Belediyespor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğine vurgulayan Sırp teknik adam, tüm hazırlıkların bu hedef doğrultusunda yapıldığını belirtti. Taraftar desteğiyle maçı kazanmalarının daha kolay olacağına inandıklarını belirten Markovic, "Bu konuda da başarılı olabileceğimize inanıyorum"
dedi.