Gaziray’a metro hattı

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi GAZİARAY'ı yer altı hattıyla destekleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, 4 yıllık hizmet süresini değerlendirdiği toplantıda, Gaziray
projesinin bir bölümünün yeraltından ilerleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın isteği üzerine kente 5 kilometrelik yer altı metro
hattı yapılacağını söyleyen Şahin, hattın şehrin trafiğini rahatlatacağını ve görüntüsünü bozmayacağını söyledi. 2018 YILI SONUNDA
Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi
'ni birbirine bağlayacak 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonla hizmet verecek olan 'GAZİRAY' projesinin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Projede 5 kilometrelik mesafe yeraltından kat edilecek. Metro yeni adliyeden başlayıp Kıbrıs Caddesi ve Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda son buluyor. Şahin, yeraltı hattı yapılmasını nedenini, görüntüyü bozmamak, kenti ortadan ikiye ayırmamak ve gürültüyü önlemek olarak açıkladı. MALİ DİSİPLİN
Başkan Şahin, metronun yapılması için hazine garantili 7 yıl geri ödememiz 300 milyon lira İslam Bankası'ndan kredi çekileceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük gelirinin, giderlerini azaltmak olduğunu söyleyen Şahin, "2017 yılında ön görülen 1,5 milyar liralık gideri 1 milyar 320 milyon liraya düşürdük. 2014 yılından bu yana personel sayısını azaltarak 883 personele düşürdük. Çok ciddi mali disiplin
uyguladık" dedi.