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‘Künefe çeviren adam’ın bakır tepsisi çalındı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
‘Künefe çeviren adam’ın bakır tepsisi çalındı
gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay'da tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elindeki bakır tepsi çalındı. Hatay Büyükşehir Belediyesince geçen hafta "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin yerinde olmadığını fark eden esnaf, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. "Künefe çeviren adam" heykelinin elindeki tepsinin çalındığını tespit eden ekipler tutanak tuttu. Antakya Köprübaşı Esnafı Derneği Başkanı Mete Güneşer, tepsinin sadece 20 lira değerinde olduğunu söyleyerek, "Bu, bizim halkımızı küçülten bir olaydır. Yetkililerden ricamız, bunu yapanların cezalandırılmasıdır. Bu olayın, bir kamu malına zarar diye görüp sorumlusunu bulsunlar. Heykelin elindeki bakır tepsiydi. Heykelimiz az çok ilgi de görüyordu, ziyaretçiler fotoğraf çekiniyordu. Ufak tefek katkısı oluyordu" diye konuştu.
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‘Künefe çeviren adam’ın bakır tepsisi çalındı
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