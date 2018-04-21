‘Mal, mülk değil çevre bırakalım

Hatay
Valiliği ile Antakya Çevre Koruma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Daha İyi Bir Çevre Seninle Başla" projesi kapsamında "İklim Değişikliği ve Etkileri" konulu panel düzenlendi. Panelin açılış töreninde konuşan Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, insanların geleceğe belki mal, mülk, servet bıraktıklarını ama çevre yönünden hiç güzel bir miras bırakmadıklarının altını çizdi. "KAFAMIZA DANK EDİYOR"
Gelecek nesillerin kendilerini yargılayacaklarını ama aleyhlerine fazla konuşmayacaklarını ümit ettiklerini belirten Tetikoğlu, "Marmara deprem
ini yaşamış biri olarak insanlar kaçak kat yaptı ve depremden sonra kendi elleriyle yaptığı kaçak katları kaldırdı. Aradan zaman geçti yine kaçak kat yapmaya başladık. Ne zamanki kendi başımıza bir şeyler geliyor, o zaman kafamıza dank ediyor. Biz geleceğe belki mal, mülk, servet bırakıyoruz ama çevre yönünden hiç güzel bir miras bırakmıyoruz" dedi. YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞİYOR
Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker de nüfusun artması, ihtiyaçların değişmesi gibi sebepler nedeniyle insanların yaşama şeklinin değiştiğini söyledi. Başkan Asker, "Son dönemlerde küresel ısınma, iklim değişikliği kavramlarını sıkça duymaya başlamışken bu sene iklim değişikliğini iyice hissettik. Değişen yaşantı, hem enerji kaynaklarının tüketilmesi hem de yapılan diğer üretimlerin doğaya zarar verip vermemesine dikkat edilmeden ortaya çıkarılmasına sebep olmuştu" diye konuştu.