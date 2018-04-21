Miniklerden atık kostümler

Adana
'da
uluslararası katılımlı Eko Okul projesinde yeşil bayrak sahibi olan Karacaoğlan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde sene boyunca 'Tüketim Alışkanlıkları' konusunda çalıştı. Minikler, bilinçli tüketici olma, ekmek israfını engelleme, atıklardan oyuncak yapımı, poşet tüketimini engellemek için eski kıyafetlerden çanta tasarlama, su israfını engelleme amacıyla sanat etkinlikleri, fen deneyleri gibi çalışmalara imza attılar. Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atıklardan kostüm tasarlayarak bir defile sundular. Çocuklar bir hafta boyunca mahallelerinde plastik, kağıt, cam ve metal atıkları da okulda toplayıp geri dönüşüme kazandırdılar.