Öğrenciler Jiu Jitsu’yu sevdi

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Doğu Koleji öğrencileri, son zamanların gözde sporu olan Brazilian Jiu Jitsu
sanatını tanımak amacıyla Spor Kulesi'ne ziyarette bulundu. Öğrenciler ziyarette, Dr. Aziz Günsel'in girişimi ile Brezilya
'dan getirtilen World Masters Dünya 3.'sü Jiu Jitsu ustası Diago Moraes gözetiminde, Jiu Jitsu dövüş sanatını daha yakından tanıma fırsatı buldular. Öğrencilere
Jiu Jitsu'nun tarihi ile ilgili bilgiler aktaran Moraes, dövüş sanatının bir savunma olduğunu söyledi. Bu dövüş sanatının özellikle Brezilya'da geliştiğini belirten Moraes, "Herhangi bir sorunu olmayan her insan bu sporu yapabilir ve ileri derecede akciğer gelişimine yardımcı olur. Bu spor self-defence (kendini savunma) sanatıdır" diye konuştu.