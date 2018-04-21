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Öğrenciler ’yu sevdi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Öğrenciler Jiu Jitsu’yu sevdi
Yakın Doğu Koleji öğrencileri, son zamanların gözde sporu olan Brazilian sanatını tanımak amacıyla Spor Kulesi'ne ziyarette bulundu. Öğrenciler ziyarette, Dr. Aziz Günsel'in girişimi ile 'dan getirtilen World Masters Dünya 3.'sü Jiu Jitsu ustası Diago Moraes gözetiminde, Jiu Jitsu dövüş sanatını daha yakından tanıma fırsatı buldular. Öğrencilere Jiu Jitsu'nun tarihi ile ilgili bilgiler aktaran Moraes, dövüş sanatının bir savunma olduğunu söyledi. Bu dövüş sanatının özellikle Brezilya'da geliştiğini belirten Moraes, "Herhangi bir sorunu olmayan her insan bu sporu yapabilir ve ileri derecede akciğer gelişimine yardımcı olur. Bu spor self-defence (kendini savunma) sanatıdır" diye konuştu.
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Öğrenciler Jiu Jitsu’yu sevdi
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