Ortaklık cinayetinde ‘senaryo’ savunma iddiası

Adana
'da kafe işletirken ortaklıktan
ayrılma meselesi yüzünden çıkan kavganın devamında Mustafa (51) ve Tufan Karaibişoğlu
'nu (49) öldüren, bir çalışanı da yaralayan Serhan Girgis
(36) ile onu azmettirdiği öne sürülen kardeşi Emirhan Girgis
'in (30) yargılanmasına başlandı. Sanık, ölenlerin ve çalışanın kendisini dövdüğünü ve eşine küfür ettiklerini ileri sürdü. Olayda yaralanan Hüseyin Atılgan
sanıkları yalanladı ve "Savunmaları senaryo" dedi. ORTAKLIK KANLI BİTTİ
Olay, 4 Aralık'ta Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. İddianameye göre, Serhan Girgis, kendisinden habersiz işçi çıkarılınca ortakları Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu'ndan ayrılmak istedi. Olay sırasında Serhan'ın kardeşi Emirhan da orada bulunuyordu. Taraflar anlaşamayınca birbirlerine hakaret edip, tartışmaya başladı. Yumruklaşmadan sonra araca binip ayrılan Mustafa ve Serhan geri döndü. Mustafa, Serhan'a tokat atınca kavga yeniden alevlendi. Emirhan Girgis, ağabeyine "Ne duruyorsun sık şunlara yoksa ben sıkarım" dedi. Tufan ve Emirhan da kavgaya dahil oldu. Bu sırada Serhan Girgis tabancayla kardeşlere 5-6 kez ateş etti. Karaibişoğlu kardeşler öldü. Serhan Girgis 12 gün sonra yakalanırken, kardeşi de teslim oldu ve tutuklandı. BORÇ TARTIŞMASI
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yargılanan Serhan Girgis, ortağı Mustafa'nın kendisinden 3 milyon lira getirmesini aksi taktirde oradan gitmesini istediğini söyleyerek, "Zaten 1 milyon borç
vardı. Alacaklılar beni tanıyordu. Borcun altından kalkamayacağımı söyleyince bana küfür etti ve saldırdılar. Kardeşim silahları olduğunu söyleyince hava ya mı yoksa yere mi ateş ettiğimi bilmiyorum. Pişmanım" dedi. Olayda yaralan Hüseyin Atılgan, sanıkların yalan söylediğini belirterek şikayetçi oldu. Duruşma ertelendi.