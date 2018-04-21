Şahinbey’in gururu Atina’yı fethedecek

Şahinbey Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen
, 25-29 Nisan tarihinde Yunanistan
'ın başkenti Atina
'da düzenlenecek olan 3 World Taekwando European (WTE) Başkanlık Kupası'na katılacak. Aldığı başarılarla Gaziantep'in ve Şahinbey Belediyesi'nin gururu olan Dağdelen, büyük bir heyecan yaşadığını belirtti. Belediye
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Seydi Vakkas Dağdelen'in başarıyla döneceğine inandığını belirterek, "Milli takımda ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Seydi Vakaks Dağdelen, yeni bir mücadele için yola çıkıyor. Yunanistan'daki organizasyonda ilk üçe girerek başarılı olacağına inancımız tamdır" dedi.