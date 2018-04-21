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Şahinbey’in gururu ’yı fethedecek

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Şahinbey’in gururu Atina’yı fethedecek
Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından , 25-29 Nisan tarihinde 'ın başkenti 'da düzenlenecek olan 3 World Taekwando European (WTE) Başkanlık Kupası'na katılacak. Aldığı başarılarla Gaziantep'in ve Şahinbey Belediyesi'nin gururu olan Dağdelen, büyük bir heyecan yaşadığını belirtti. Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Seydi Vakkas Dağdelen'in başarıyla döneceğine inandığını belirterek, "Milli takımda ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Seydi Vakaks Dağdelen, yeni bir mücadele için yola çıkıyor. Yunanistan'daki organizasyonda ilk üçe girerek başarılı olacağına inancımız tamdır" dedi.
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Şahinbey’in gururu Atina’yı fethedecek
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