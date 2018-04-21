‘Sevgi izi’yle hiç kaybolmayacaklar

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ErdemliAkdeniz Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, Erdemli de bir ilk gerçekleştirilerek 'Sevgi İzi' uygulamasını hayata geçirdi. Bileklere işlenen kodlar sayesinde, kayıp kişiler kısa sürede ailelerine kavuşturulacak. 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, öncelikle kaybolma riski olan zihinsel engelliler, otizmli bireyler, Alzheimer hastaları ve diğer engellilerin bileklerine 'sevgi izi' uygulaması yapıldı.