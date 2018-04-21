Tour Of Mersin’de heyecan dorukta

Mersin Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'
9 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 105 sporcunun katılımı ile sürüyor. Anamur'daki start noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve federasyon yetkilileri yer aldı. Tour
Of Mersin'in startını veren Başkan Kocamaz, "Mersin'de göreve talip olduğumuzda kenti spor kenti yapacağımızı söyledik. Bunun içinde ilk hedefimiz Mersin'e bir tam maraton kazandırmak ve Mersin'i bir bisiklet sporu merkezi haline getirmekti. Ve bu hedeflerimizi başardık. Tour of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu'nu bir marka olarak tescillettik"
dedi. PAZAR GÜNÜ BİTECEK Tour
Of Mersin'in etaplarının zor olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, "Dünyanın 9 ülkesinden 15 takım mücadeleye başladı. İnşallah kazasız belasız bu turnuva sonuçlanır ve Mersin'imize tüm ilçeleri ile birlikte katkı sunar. Mersin'in en batı noktası Anamur'dan başlayan yarışma tüm ilçeleri gezerek yarın Tarsus'ta bitecek"
diye konuştu.