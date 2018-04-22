Düğüne giderken faciadan dönüldü

Adana'dan Şanlıurfa'ya düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bindiği taksi bir otomobille arkadan çarptı. Maddi hasarlı olan trafik kazasında taksi içinde bulunan küçük çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Anne ve baba çocuklarını önce meyve suyu içirdikten sonra sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşların yağmurlu havada ıslanmalarına rağmen kazayı film gibi izleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi görenleri hayrete düşürdü.



BİR ANDA KAYDI

Kaza Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi Türkkuşu Kavşağı alt geçidi D-400'de meydana geldi. Rıdvan Elbir 01 T 2958 plakalı taksiyle ailesini de yanına alarak akrabalarının Şanlıurfa'daki düğününe gitmek için yola çıktı. Seyir halinde olan Rıdvan Elbir, iddiaya göre yolun sağında bir otomobilin park ettiğini görünce sol şeride geçmek istedi. Frene basan Elbir, havanın yağmurlu olması nedeniyle kaymaya başlayarak sağ şeritte park halindeki 80 ED 135 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YAĞMUR ALTINDA İZLEDİLER

Meyve suyu içirdiği çocuklarından Behlül'e öperek sarılan anne Filiz Elbir daha sonra kızı Zahide Elbir'i kucağına alıp, "Size bir şey olmasın kuzularım. Bene size kurban olurum" diyerek iki çocuğunu kaza yerine gelen yakınlarının otomobiline bindirdi. Bu sırada vatandaşların bazıları kazayı film gibi izlerken bazıları ise cep telefonlarıyla canlı yayın yapması hayrete düşürdü.



SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Çarpmanın etkisiyle taksinin hava yastıkları açıldı. Taksi içinde bulunan babaanne Mine Elbir, anne Filiz Elbir ve çocuklar Behlül ile Zahide Nur Elbir olayın şokuyla kendilerini kaldırıma attı. Trafik kazasını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirirken kazadan korkan ve ağlayan Behlül ve Zahide Elbir gözyaşlarına boğuldu.