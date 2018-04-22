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Groseri Çocuk Kulübü 23 Nisan’ı kutladı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Groseri Çocuk Kulübü 23 Nisan’ı kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm Groseri mağazalarında, Çocuk Kulübü üyelerine palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinliği, çeşitli hediyeler, balon ve çubuklu Türk bayrakları dağıtıldı. Groseri, Çocuk Kulübü üyelerini ve Çocuk Bayramı'nda kır balosunda buluşturdu. Park Aqua'da gerçekleşen geleneksel buluşma renkli görüntülere sahne oldu. 300 Groseri Çocuk Kulübü üyesi öğle yemeğinden sonra palyaçolar, animasyonlar, ödüllü yarışmalar, müzik, dans yarışmaları, yüz boyama eşliğinde coşkulu ve unutulmaz saatler geçirdi. Baloya katılan çocuklara günün anısına sertifika ve hediye paketleri hediye edildi.

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Groseri Çocuk Kulübü 23 Nisan’ı kutladı
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