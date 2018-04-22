İbrahim Güler: El birliği ile çalışacağız

Ak Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ak Parti İlçe Başkanı Bestami Bilgili ile Ak Parti İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni yönetime başarı dileyen başkan İbrahim Güler, "İnşallah bundan sonra el birliği ile gerek İskenderun gerekse Hatay için önemli projelerde birlikte hareket edeceğimize inanıyorum" dedi. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ise, İskenderun ekonomisi ve bölgenin genel yapısı hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu; "Sizlerin de bildiği gibi bölgemiz son yıllarda gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu noktada bizlerde üzerimize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU