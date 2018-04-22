Periler üçüncülük maçına çıkacaklar

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 68-65 mağlup olarak finale kalamadı. Yakın Doğu perileri bugün Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla üçüncülük maçı oynayacak. Macaristan'ın Sopron kentindeki Novomatic Arena'da yapılan karşılaşmaya iyi başlayan Ada'nın basketbolcuları sonuca gidemedi. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, finale kalamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Rakibimizle başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Maçın son saniyelerinde şanssız anlar yaşadık. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Şimdi üçüncülük maçına çıkacağız. başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

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