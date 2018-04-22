Tapan bıçağı simge olacak

Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği tarafından Ziyapaşa Parkı'nda düzenlenen Adana 3. Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Bugün akşam saatlerine kadar açık kalacak olan festivalin açılışı Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Dernek Başkanı Serdal İnönü ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

FARKINDALIK OLUŞACAK

Vali Yardımcısı Yavuz, tapan bıçağının Adana'nın coğrafi simgesi olması için 3 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Umarım Adana'ya tapan bıçağının coğrafi işareti olarak tescili yapıldıktan sonra Türkiye çapında bir farkındalık oluşmuş olacak" dedi.



ADANA İÇİN ÖNEMLİ

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana'nın markalar şehri olduğunu vurgulayarak, tapan bıçağının da bu markalardan bir tanesi olduğunu kaydetti. Genel, Nebi Ocak isimli ustanın yok olmaya yüz tutan 'tapan bıçağı' geleneğini sürdürmek için direndiğini dile getirdi.