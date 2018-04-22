Tek isteği Külliye’de Erdoğan’la çay içmek

Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Fatma Yurduseven, tam bir Erdoğan hayranı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi nedeniyle 17 yıldır kentte düzenlenen her mitingi en ön sıradan takip ediyor. Erdoğan'la ilk kez 2010 yılında yüz yüze tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Yurduseven, "Beni sadece ailesinin girdiği odada ağırladı. İki dost gibi sohbet ettik. Onun için diyorlardı ki, 'Gördüğü kişiyi asla unutmaz.' Çok doğru bir tespit. Beni asla unutmadı. Her mitingde selamlaştık. Tek isteğim Külliye'de karşılıklı çay içmek" dedi.



BABAM ŞİİRLERİ EZBERLETİRDİ

Ahmet – Naime Yurduseven çiftinin 7 çocuğundan birisi olan Fatma Yurduseven'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığı ailesinden geliyor. Babası Ahmet Yurduseven tarafından aşılanan bu sevgi gün geçtikçe hayranlığa kadar ulaşmış. AK Parti kurulduğu zaman ilk olarak mahalle teşkilatlarında görev yapmaya başladığını anlatan Yurduseven, "9 yaşındaydım ve seçim bürosunu bekliyordum. Babam, Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir kasetlerini 2 ablam ve 1 ağabeyime ezberletiyordu. Sevgim çocukluk yıllarında başladı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez 2010 yılında 'Anayasa Değişikliği Referandumunda' tanıştığını söyleyen Yurduseven, "Temmuz ayıydı. Adana'da çok sıcak olduğu için halk mitinge çok geç geldi. Biz ablamla sabah erken saatlerde alana gittik. Bu sayede en önde yer alma fırsatı bulduk. Ablam başörtülü benim başım açık. 'Reis!' diye bağırıp el sallayınca Cumhurbaşkanımızın dikkatini çekmişti. Mitingde bize el salladı. Tam eve gidecektim koruması gelerek 'Beyefendi sizi çağırıyor' dedi ve beni alarak yanına götürdüler" şeklinde konuştu.

'NİKAH ŞAHİDİM OLACAK'

İlk tanıştıklarında kendisini en etkileyen anın sadece ailesinin olduğu bir odaya davet edilmesi olduğunu belirten Fatma Yurduseven o anları şöyle anlattı: "Bana adımı sordu ve sonra 'Nerelisin Fatoş?' dedi. Ben Mardinliyim deyince 'Benim hanım da Arap. Fatıma evlen de senin nikah şahitliğini yapayım' dedi. Çok samimi ve güzel bir sohbet olmuştu. O günden sonra Adana'ya her geldiğinde kendisiyle selamlaşma fırsatı yakaladım. Beni her gördüğü zaman göz ucuyla selamlaştık."

İKİ ARKADAŞ GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birisini gördüğü zaman asla unutmadığı cümlesinin çok doğru bir tespit olduğunu söyleyen Fatma Yurduseven, "Geçtiğimiz 1 Nisan'da Adana'ya geldiğinde ben yine mitingdeydim. Ama göz teması kuramıyordum. Saç rengimi çok sık değiştiririm. Onun için içimden 'Bu sefer beni hatırlamaz' dedim. Ama dikkat edince gördüm ki bana doğru konuşuyor. Ve bir süre sonra koruması gelerek beni alıp yanına götürdü. Sonra helikoptere binerek Hatay mitingine gittik. Yolculuğumuz sırasında iki arkadaş gibi sohbet ettik" dedi.



'TESPİHİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR'

Miting sonrası Adana'ya dönüp evine kadar bırakıldığını anlatan Fatma Yurduseven, "Kendisiyle 9 kere sohbet etme fırsatım oldu. Hiçbir talebim olmadı. Telefon numarasını bile almadım. Beraber bir fotoğraf çekildiğim zamanki mutluluk bana yetiyor. Onun sağlığından başkada hiçbir şey istemem. Bir lider düşünün, halkla sohbet ediyor ve sofrasına oturuyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? 5 yıl önce kendi tespihini bana hediye etmişti. Zarar gelmemesi için onu özel olarak muhafaza ediyorum. Tek isteğim Külliyede karşılıklı çay içerek sohbet etmek" dedi.