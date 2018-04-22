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Vali Demirtaş’ın eşinden yaşlılara ve çocuklara ziyaret

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Vali Demirtaş’ın eşinden yaşlılara ve çocuklara ziyaret

Adana Valisi Demirtaş'ın eşi , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ve Rehabilitasyon Merkezi ile 'ni ziyaret etti. İlk olarak Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Demirtaş, yaşlılar ile bir araya gelerek, onlar ile bir süre sohbet edip, hatırlarını sordu. Yaşlılar ile yakından ilgilenen Beyhan Demirtaş, daha sonra Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'ne geçti. Çocukların genel durumu hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Demirtaş, devletin himayesi altında bulunan yaşlıların ve çocukların korunup, sağlıklı ve mutlu ortamlarda barınmaları ile ilgili tüm kurum yetkilerinin gece gündüz demeden hizmet ettiğini söyledi.

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Vali Demirtaş’ın eşinden yaşlılara ve çocuklara ziyaret
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