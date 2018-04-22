Vali Demirtaş’ın eşinden yaşlılara ve çocuklara ziyaret

Adana Valisi Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Demirtaş, yaşlılar ile bir araya gelerek, onlar ile bir süre sohbet edip, hatırlarını sordu. Yaşlılar ile yakından ilgilenen Beyhan Demirtaş, daha sonra Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'ne geçti. Çocukların genel durumu hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Demirtaş, devletin himayesi altında bulunan yaşlıların ve çocukların korunup, sağlıklı ve mutlu ortamlarda barınmaları ile ilgili tüm kurum yetkilerinin gece gündüz demeden hizmet ettiğini söyledi.

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