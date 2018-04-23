Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Birlik ve beraberlik gecesinde buluştular

Birlik ve beraberlik gecesinde buluştular

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Birlik ve beraberlik gecesinde buluştular
Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği () oda başkanlarını birlik ve beraberlik gecesinde bir araya getirdi. Harbiye Hidro Restoran'da düzenlenen geceye Yayladağı, Altınözü, Defne ve Serinyol oda başkanları ve esnaflar katıldı. HESOB Başkanı Abdukadir Teksöz, 2 Mayıs'ta gerçekleşecek olan olağan genel kurulda Hatay için yapılan çalışmaları anlatacaklarını belirtti. Her zaman ilke ve hedefinin 70 odanın hepsinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi olduğunu belirten Teksöz, "Geçen hafta İskenderun'da, Dörtyol, Erzin, Payas, Denizciler, Belen ve Arsuz'daki oda başkanlarımız ve esnalarımızla birlikte olduk. Burada da Antakya, Defne, Serinyol, Yayladağı ve Altınözü'ndeki oda başkanlarımızla esnafımızla bir araya geldik " dedi. Gece gündüz esnaf için çalıştıklarının altını çizen Teksöz, "Katıldığımız her toplantıda esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarını yetkililere anlattık" dedi. HESOB Başkanvekili Aziz , ise destek sözü verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlik ve beraberlik gecesinde buluştular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN