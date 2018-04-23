Birlik ve beraberlik gecesinde buluştular

Hatay
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB
) oda başkanlarını birlik ve beraberlik gecesinde bir araya getirdi. Harbiye Hidro Restoran'da düzenlenen geceye Yayladağı, Altınözü, Defne ve Serinyol oda başkanları ve esnaflar katıldı. HESOB Başkanı Abdukadir Teksöz, 2 Mayıs'ta gerçekleşecek olan olağan genel kurulda Hatay için yapılan çalışmaları anlatacaklarını belirtti. Her zaman ilke ve hedefinin 70 odanın hepsinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi olduğunu belirten Teksöz, "Geçen hafta İskenderun'da, Dörtyol, Erzin, Payas, Denizciler, Belen ve Arsuz'daki oda başkanlarımız ve esnalarımızla birlikte olduk. Burada da Antakya, Defne, Serinyol, Yayladağı ve Altınözü'ndeki oda başkanlarımızla esnafımızla bir araya geldik " dedi. Gece gündüz esnaf için çalıştıklarının altını çizen Teksöz, "Katıldığımız her toplantıda esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarını yetkililere anlattık" dedi. HESOB Başkanvekili Aziz Fatih Yılmaz
, ise destek sözü verdi.