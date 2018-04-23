Galibiyet hayat verdi

Spor Toto
1. Lig'in bitimine sayılı haftalar kala Tetiş Yapı Elazığspor'u deplasmanda 3-2 deviren Adanaspor
rahatladı. Teknik direktör Eyüp Arın
kümede kalabilmek adına 1 puana bile razı oldukları bir maçtan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rakibin de play-off iddiasını sürdürebilmek adına mutlak kazanması gereken bir maça çıktığını belirten Arın, "Zor oldu ama başardık"
dedi. KALECİYE ALKIŞ
Arın, "Elazığspor iyi oynarken tabii ki sayısal eksikliğe düştü, bu da bize avantaj sağladı. Uzun süre bir eksik oynamak kolay değil. Bir fazla oynamanın avantajını iyi koruduk. İlk yarı bulduğumuz golle 2-2 bitirdik. İkinci yarı oyunun şekli tamamen bizim kontrolümüz altına geçti. İstemediğimiz kadar gol pozisyonlarına girdik. Belki önceden bu golleri bulsak maç bu kadar gerilmezdi. Kalecimizin ikinci yarı kurtardığı mükemmel toplar oyuna geri dönüşümüzü sağladı"
dedi. 43 PUANA ÇIKTI
Puanın
43'e çıkmasıyla rahatladıklarını ifade eden teknik adam Arın, "Adanaspor bu stresi yaşamayı hak etmiyor. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak yaşadığı şanssızlıklar takımı buralara kadar sürükledi. Kalan iki maçımıza da aynı ciddiyetle çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
diye konuştu.