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Konferansın 5’inci konuğu Prof. Dr. oldu

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Konferansın 5’inci konuğu Prof. Dr. İhsan Çalış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı konferanslar dizisinin 5'incisi "Doğal Bileşiklerle Tango: 46 Yıl" konusuyla gerçekleştirildi. İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansın konuğu uluslararası dergilerde 170'e yakın araştırma makalesi bulunan, ve 'da misafir akademisyen olarak bilimsel araştırmalarda yer alan YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. oldu. Prof. Dr. Çalış büyük ilgi gören konferansta araştırma alanı olan bitki kimyası ve bitkilerden bahsederek örnekler verdi.
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Konferansın 5’inci konuğu Prof. Dr. İhsan Çalış oldu
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