Konferansın 5’inci konuğu Prof. Dr. İhsan Çalış oldu

Yakın
Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı konferanslar dizisinin 5'incisi "Doğal Bileşiklerle Tango: 46 Yıl" konusuyla gerçekleştirildi. İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansın konuğu uluslararası dergilerde 170'e yakın araştırma makalesi bulunan, İsviçre
ve Almanya
'da misafir akademisyen olarak bilimsel araştırmalarda yer alan YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış
oldu. Prof. Dr. Çalış büyük ilgi gören konferansta araştırma alanı olan bitki kimyası ve bitkilerden bahsederek örnekler verdi.